Очередной теракт может быть неизбежен: Великобритания на осадном положении



Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве после атаки в лондонском метро повышен с "серьезного" до максимального — "критического". Как заявила в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , Объединенный антитеррористический аналитический центр, работу которого курирует служба контрразведки МИ-5, на основании разведанных принял решение повысить уровень национальной угрозы.



"Это означает, согласно оценкам [центра], что очередной теракт может быть неизбежен", — сказала она. По словам британского премьера, на этот период военнослужащие будут оказывать помощь полицейским в патрулировании городских улиц и заменят их на некоторых "охраняемых объектах", где разрешено находиться не всем гражданам. "Представители общественности увидят в публичном транспорте и на улице больше вооруженных полицейских. Это соизмеримый и разумный шаг, который обеспечит дополнительную уверенность и защиту в ходе расследования", — добавила она, призвав граждан к бдительности и сотрудничеству с правоохранительными органами

Британские власти последний раз устанавливали "критический" уровень террористической опасности в период 23-27 мая этого года после теракта на крытом стадионе "Манчестер-арена", в результате которого погибли 22 человека и 75 получили ранения.



Что произошло в Лондоне



Впервые за последние 12 лет в лондонском метро случился теракт. Если в 2005 году серия взрывов, затронувшая в том числе и наземный транспорт, унесла жизни более 50 человек, то в этот раз никто из пассажиров не погиб по счастливой случайности. Оснащенное таймером самодельное взрывное устройство, которое находилось в вагоне поезда в пластиковом белом ведре, сдетонировало не полностью. Тем не менее в результате возгорания взрывчатого вещества пострадали 29 человек, которым была оказана медицинская помощь. По последним данным национальной службы здравоохранения Англии, "21 пациент остается в больнице и восемь других были выписаны".



Взрыв произошел в пятницу в час пик в 08:20 местного времени (10:20 мск), когда на наземной станции метро Parsons Green особенно многолюдно. Большинство пострадавших получили ожоги головы, верхних и нижних конечностей. Известно, что в результате теракта госпитализация потребовалась беременной женщине и одному мальчику в возрасте 10 лет.



Обстановка в городе



Как передает корреспондент ТАСС с места событий, территория вокруг Parsons Green остается закрытой для посторонних лиц. Полицейские выставили оцепление, у которого дежурят корреспонденты телеканалов. Исключение было сделано лишь для местных жителей, эвакуированных ранее из своих домов неподалеку; совсем недавно им было позволено вернуться в свои квартиры. Местные власти обратились к лондонцам по возможности пока не посещать район Фулхэм на западе столицы, где и расположена Parsons Green.



Полицейское присутствие усилено в центральном лондонском районе Вестминстер и в особенности на улице Уайтхолл, где расположены ключевые правительственные ведомства. Туристов и жителей города не смущает напряженная обстановка, в центре Лондона по-прежнему многолюдно.



За пределами туристического центра ситуация обстоит совсем иначе, на станциях и вблизи них нет вооруженных полицейских, ничего не указывает на случившуюся атаку.



Поиск террориста



После совершенного взрыва террористу удалось скрыться. Сейчас он или она является самым разыскиваемым человеком в Великобритании. По данным телеканала Sky News, спецслужбам удалось установить личность подозреваемого, отследив его перемещение с помощью камер наружного наблюдения. Однако имя не разглашается в интересах следствия.



Тем временем в Службе столичной полиции заявили, что на данный момент подозреваемых в совершении теракта не выявлено и их поиск продолжается.





Заочная перепалка Мэй и Трампа

Президент США Дональд Трамп ранее в Twitter раскритиковал британские власти за недостаточно жесткую, по его мнению, борьбу с терроризмом. "Еще одна атака в Лондоне, совершенная террористом-неудачником. Это больные и слабоумные люди, которые находились в поле зрения Скотленд-Ярда. Нужно действовать на опережение!" — написал американский лидер.



На это сообщение поспешила отреагировать Мэй, которая призвала Трампа не строить предположений о проводимом расследовании теракта. "Я не думаю, что для кого-либо было бы полезным строить предположения, что представляет собой осуществляемое расследование. Полиция и службы безопасности делают все возможное, чтобы узнать все обстоятельства этой трусливой атаки и установить личности тех, кто несет за нее ответственность", — сказала она.



Тем не менее, как сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора двух лидеров, Трамп заверил Мэй, что Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с Великобританией в борьбе с терроризмом, чтобы "остановить нападения, угрожающие невинным людям по всему миру, а также противостоять экстремизму". Американский президент выразил свои соболезнования в связи со случившимся в метро британской столицы.