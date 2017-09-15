Обзор зарубежных СМИ: Украинский ответ на Керченский мост

Украинский ответ на Керченский мост

Украина принимает меры против строительства Россией Керченского моста, пишет Диалог.ua . Так, Киев собирается углубить дно Азовского моря с целью поддержания навигационных габаритов в Бердянском и Мариупольском портах.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что в акваторию Азовского моря уже направлен ледокол «Капитан Белоусов» и земснаряд «Меотида» с целью проведения срочных работ по дноуглублению. Также известно, что официальный Киев готовит иск в международные судебные инстанции к России по причине убытков, которые могут понести украинские порты из-за строительства Керченского моста.

Как работает таинственная шпионская машина России

КГБ (Комитета государственной безопасности) уже давно нет, однако страх перед государственным разведывательным аппаратом никуда не исчез, сообщает CNN . В советский период КГБ был крупнейшей в мире структурой, объединявшей функции тайной полиции и службы внешней разведки.

В современной России КГБ был разделен на два управления: Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР). Также издание напоминает о существовании ГРУ — Главного (или военного) разведывательного управления, которое всегда представляло собой самостоятельную структуру. Руководители спецслужб непосредственно подчиняются президенту Владимиру Путину , который сам в прошлом был агентом внешней разведки КГБ и одно время возглавлял ФСБ, отмечается в ролике телеканала.

«Европа создала адскую машину»

Ассоциация по оказанию помощи мигрантам «Utopia 56» покидает центр гуманитарной помощи для мигрантов в Париже, пишет Le Figaro . Как заявил Янн Манзи соучредитель и вице-президент ассоциации, «государство полностью несет ответственность за то, что оно допустило сортировку людей и отказ им помочь».

По его словам, Европа создала «адскую машину». Так, с момента объявления правительством этим летом «плана о мигрантах» произошло ускорение Дублинских процедур в отношении Греции, Италии. Дело в том, что иностранцы должны быть отправлены обратно в ту европейскую страну, где они подали свое первое ходатайство на предоставление убежища. В результате множество людей попали в ловушку из-за этой процедуры, которая превратилась в итоге в сортировочный центр, сокрушается активист.

Россию обвинили в организации антимигрантских митингов в США

«Агенты Кремля» использовали Facebook для организации протестов против иммигрантов, заявляют журналисты The Daily Beast . В качестве примера редакция приводит антимусульманские протесты, прошедшие в августе 2016 года в Айдахо во время президентской кампании в США.

Издание сообщает, что в Facebook были заблокированы несколько подобных сообществ, якобы продвигавшихся российскими агентами с помощью внутренней рекламы в социальной сети. В них содержались призывы прекратить принимать беженцев-мусульман и тщательно проверять все заявления, связанные с их иммиграцией.

Тайная роль Америки в руандийском геноциде

С апреля по июль 1994 года в ходе самого стремительного за всю мировую историю геноцида были убиты сотни тысяч руандийцев. Как пишет The Guardian , разжигать террор и межэтническую ненависть помогали союзники ЦРУ из угандийского правительства.