Глава ЦРУ отказался выступать с речью в Гарварде из-за приглашённого информатора WikiLeaks



Директор ЦРУ Майк Помпео в последний момент отказался выступать с речью в Гарвардском университете после того, как узнал, что среди приглашённых гостей значится информатор WikiLeaks Челси Мэннинг.

«Госпожа Мэннинг предала свою страну и была признана виновной в 17 серьёзных преступлениях за утечку секретной информации в Wikileaks», — цитирует заявление Помпео AFP.



Он добавил, что не намерен «предавать доверие» Центрального разведывательного управления, выступая в заведении, куда также приглашена Мэннинг.

