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Глава ЦРУ отказался выступать с речью в Гарварде из-за приглашённого информатора WikiLeaks
Директор ЦРУ Майк Помпео в последний момент отказался выступать с речью в Гарвардском университете после того, как узнал, что среди приглашённых гостей значится информатор WikiLeaks Челси Мэннинг.
«Госпожа Мэннинг предала свою страну и была признана виновной в 17 серьёзных преступлениях за утечку секретной информации в Wikileaks», — цитирует заявление Помпео AFP.
Он добавил, что не намерен «предавать доверие» Центрального разведывательного управления, выступая в заведении, куда также приглашена Мэннинг.
В мае информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, приговорённую к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности, выпустили досрочно из тюрьмы. Военнослужащий армии США Брэдли Мэннинг, до того как сменил пол и стал называться Челси, передал сайту секретные сведения.
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