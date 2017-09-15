Президент Южной Кореи пригрозил КНДР тотальным уничтожением в ответ на новые провокации

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил ей полным уничтожением. Об этом лидер страны заявил в ходе заседания в Сеуле Совета национальной безопасности.





Отметив, что КНДР вновь осуществила запуск баллистической ракеты в нарушение резолюций СБ ООН , Мун Чжэ Ин подчеркнул, что "диалог [с Пхеньяном] в такой ситуации невозможен".

"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника [США], мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить [Север] до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", — отметил президент.