Новая северокорейская ракета пролетела 3700 километров

Новая ракета КНДР пролетела 3700 километров и достигла максимальной высоты полета в 770 километров, сообщили военные Южной Кореи.



"Северокорейская ракета достигла максимальной высоты 770 километров, преодолев расстояние в 3700 километров", — приводит агентство Рёнхап заявление объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.



Выпущенная утром в пятницу ракета КНДР, перелетев через территорию Японии, упала в 2000 километров от мыса Эримо на Хоккайдо, отмечал ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.