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В Госдепе назвали пять приоритетов США на Генассамблее ООН
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт назвала пять основных целей США в рамках взаимодействия на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как отметила дипломат в ходе брифинга, в эти направления входят шаги по реформированию ООН, усилия по борьбе с «Исламским государством»*, расширение программ гуманитарной помощи.
Кроме того, Науэрт назвала в числе приоритетов урегулирование ситуации в Сирии и борьба с угрозой КНДР.
12 сентября в Нью-Йорке официально открылась 72-я Генеральная Ассамблея ООН.
*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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