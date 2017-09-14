В Госдепе назвали пять приоритетов США на Генассамблее ООН



Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт назвала пять основных целей США в рамках взаимодействия на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Как отметила дипломат в ходе брифинга, в эти направления входят шаги по реформированию ООН , усилия по борьбе с «Исламским государством»*, расширение программ гуманитарной помощи.

Кроме того, Науэрт назвала в числе приоритетов урегулирование ситуации в Сирии и борьба с угрозой КНДР.



12 сентября в Нью-Йорке официально открылась 72-я Генеральная Ассамблея ООН.

