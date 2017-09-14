Глава МИД Германии объявил условие ослабления санкций против России

«Если размещение миротворцев удастся и если получится это быстро реализовать, то нам следовало бы, разумеется, тоже предпринять действия и ослабить санкции», — заявил Габриэль.



Габриэль добавил, что следует «быстро начать переговоры в Нью-Йорке» о размещении миротворческого контингента в Донбассе. Дипломат отметил, что реализация миссии может стать важным шагом на пути к полной отмене антироссийских ограничительных мер.



Европейский союз, США и ряд других государств приняли санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Запад обвинил Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.