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Глава МИД Германии объявил условие ослабления санкций против России
Европейский союз может ослабить санкции в том случае, если российское предложение по размещению миротворцев в Донбассе будет быстро реализовано. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Слова дипломата передаёт журнал Der Spiegel.
«Если размещение миротворцев удастся и если получится это быстро реализовать, то нам следовало бы, разумеется, тоже предпринять действия и ослабить санкции», — заявил Габриэль.
Габриэль добавил, что следует «быстро начать переговоры в Нью-Йорке» о размещении миротворческого контингента в Донбассе. Дипломат отметил, что реализация миссии может стать важным шагом на пути к полной отмене антироссийских ограничительных мер.
5 сентября Россия направила в Совет безопасности ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По словам российского президента Владимира Путина, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Германии власти поддержали проект с некоторыми оговорками. Американские власти назвали проект «недоработанным» и настояли на условии, чтобы «голубым каскам» был предоставлен свободный доступ на всей территории ДНР и ЛНР.
Европейский союз, США и ряд других государств приняли санкции против России в связи с конфликтом на Украине. Запад обвинил Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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