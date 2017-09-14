Штатам выгодно ослабление власти Порошенко над Украиной

Михаил Саакашвили пообещал 19 сентября прибыть в Киев для его «спасения». Пикантности ситуации добавляет то, что в это же самое время в столице гарантированно не будет президента страны. На следующий день у Петра Порошенко назначено давно и активно рекламируемое выступление в Генассамблее ООН . Кто режиссер этой не лишенной изящества и остроумия постановки?

Тур по городам и весям Западной Украины бывшего грузинского президента и бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, прорвавшегося несколько дней назад при поддержке сторонников через польско-украинскую границу, продолжается. Каждый день его пребывания на Украине бросает прямой вызов властям страны, демонстрируя их неспособность пресечь вопиющее нарушение закона. Да и в принципе контролировать ситуацию.

Однако Саакашвили добавил интриги в происходящее, заявив, что 19 сентября прибудет в Киев, причем с миссией «срочного спасения».

Все-таки с момента прорыва он находится на западных территориях страны, где, как показали и его случай, и многие предыдущие события, власть центра во многом условна и формальна.

Но приезд в столицу — это все-таки совсем иное дело. Киев — вотчина Петра Порошенко, который держит ее под контролем.

Или не совсем?

Ответ на этот вопрос предстоит узнать на практике в самом ближайшем времени. Причем нельзя на отдать должное остроумию и даже изяществу постановки, кто бы за ней ни стоял.

Дело в том, что в ближайшие дни украинский президент отбывает за океан для участия в Генеральной ассамблее ООН, а его выступление на ней запланировано на 20 сентября. Таким образом,

19 сентября Петра Порошенко гарантированно не будет в Киеве.

Вернее, прямо сейчас украинский президент оказался перед крайне неприятной «вилкой».

Его предстоящее выступление в ООН и темы, которые он в нем поднимет, вот уже больше месяца регулярно упоминаются в СМИ. По сложившейся традиции центральное место в нем займет «агрессия» России, а также самая популярная тема последнего времени — миротворческая миссия в Донбассе. Да и, в принципе, участие в крупных международных событиях является известной слабостью киевских властей, которые не упускают ни единого шанса хотя бы рядом постоять с ключевыми мировыми лидерами.

А учитывая, что предстоят мероприятия с участием Дональда Трампа (в частности, обсуждение возможной реформы ООН), поездка имеет для Петра Порошенко столь высокую значимость, что ее отмена представляется практически невероятной.

Однако заявленное намерение Михаила Саакашвили побывать в Киеве выглядит совершенно открытым вызовом — и даже угрозой — для украинского президента.

Еще совсем недавно наблюдатели и эксперты сходились во мнении, что Петру Порошенко удалось выжать максимум из сложившейся на Украине крайне непростой ситуации. Да, идет процесс деградации государственности, по сути, происходит ползучая неформальная децентрализация. Чем дальше от столицы, тем меньше там влияние центральной власти. В то же время украинскому президенту удалось дать укорот самым опасным радикальным группировкам, консолидировать вооруженные силы и в целом избежать катастрофических сценариев, которые были многократно предсказаны — и для Украины в целом, и для него лично.

Прорыв через границу и «турне» Михаила Саакашвили по западным регионам Украины уже нанесли значительный ущерб относительно благополучной картинке стабильности и контроля Киева над страной, которая создавалась властями страны последние годы. Однако его безнаказанное появление в столице будет означать открытый вызов лично Петру Порошенко и серьезнейший удар по авторитету украинского президента.

Более того, учитывая многочисленные встречи Саакашвили во Львове с представителями западноукраинских властей, легко предположить, что нечто подобное произойдет и в Киеве, но уже на куда более высоком уровне и с намного более влиятельными фигурами. А это автоматически возвращает на повестку дня вопросы будущего — да и самого существования — украинской власти.

Вряд ли речь может идти о перевороте прямо здесь и сейчас. Но то, что Петр Порошенко должен чувствовать себя все более неуютно из-за консолидирующейся против него украинской элиты, знаменем которой становится Саакашвили, бесспорно.

И в такой важнейший момент украинский президент будет отсутствовать в стране.

Для украинской пропаганды эта ситуация являлась бы идеальным поводом обвинить в происходящем Россию, которая якобы инспирировала и срежиссировала всю эту ситуацию. Однако у этой версии есть один существенный недостаток: Саакашвили является креатурой США, и более того, Штаты открыто одернули Киев, запретив применять в отношении бывшего одесского губернатора те или иные меры.

На днях спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прямо заявил, что не стал бы советовать Петру Порошенко задерживать или не задерживать Саакашвили, а предложил бы «сфокусироваться на верховенстве права, государственных институтах власти и управлении страной».

В этой ситуации самым любопытным является вопрос, а зачем Штатам это надо. Зачем США фактически поддерживают ослабление абсолютно лояльного им Петра Порошенко?

Видится, что за этим может стоять комплекс причин. Начиная с того, что украинские элиты, формально клянясь в безоговорочной верности Западу, умудряются раз за разом торпедировать его планы. Достаточно вспомнить наглядный пример, когда все усилия высших чиновников Госдепа и даже выступление американского вице-президента с трибуны Верховной рады не сдвинули с мертвой точки тему децентрализации Украины, прописанной в Минских соглашениях.

Запад, без сомнения, понял, что лояльность украинских элит ограничена их собственными интересами, которыми они никогда не поступятся. В этой ситуации для Вашингтона логичным является ослабление центральной власти Украины и размывание целостности страны. С висящей на волоске киевской властью и самостийными региональными князьками Соединенным Штатам будет куда проще управляться.