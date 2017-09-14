Украинские СМИ рассказали о возможной сделке России и США по Донбассу

США собираются предложить России свободу действий в Донбассе, если Москва откажется от своих интересов в Центральной Азии, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «источника, знакомого с ситуацией». Он отметил, что такой вариант маловероятен, так как это может привести к конфликту России и Китая. Кроме того, Кремль в принципе не хочет отдавать влияние в этом регионе, сообщает «Апостроф».



Еще один вариант — компромиссный — может предложить Москва Вашингтону. Это «комплекс действий по умиротворению Северной Кореи», сообщили источники.



«Этот комплекс может быть рассмотрен уже в ближайшее время — во время встречи российских и американских дипломатов в Хельсинки», — сообщают источники.

