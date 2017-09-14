Казахстан наверняка оставит «притязания на Оренбург» безнаказанными

На сайте государственного агентства «Казинформ» появилась карта Казахстана с необычными границами — «в составе» республики оказались несколько российских провинций, а также часть Китая и Узбекистана. Карта быстро исчезла с сайта, но «осадок остался» — в Казахстане не впервые звучат претензии на Оренбуржье и часть Сибири. Кто стоит за этой публикацией и как на нее стоит реагировать России?

Государственное агентство «Казинформ» в четверг разместило в качестве иллюстрации карту государства Qazaqstan, куда «вошли» территории, принадлежащие России, Китаю и Узбекистану. В качестве казахских обозначены города Оренбург, Омск, Ташкент, Нукус (столица Каракалпакии, входящей в состав Узбекистана) и Кульджа — город в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Примечательно, что в самом тексте, к которому добавили иллюстрацию, речь шла вовсе не о границах, а о модернизации государственного языка. Заметим, что через некоторое время странную карту удалили, заменив другой иллюстрацией, но публикация сохранилась в кэше Google

Кто может быть инициатором публикации карты

Само агентство после этого никаких комментариев на давало. Но не исключено, что публикация не была случайной оплошностью. Дело в том, что в апреле «Казинформ» возглавил публицист Аскар Умаров, известный публикациями националистического толка. Подписывает их он, правда, псевдонимом Аскар Кумыран, отмечает ИА Regnum . Среди его наиболее мягких высказываний о России: «Мы обогнали русню опять! Прощай немытая рассия!» (орфография сохранена, цитату приводит «Агентство гражданской журналистики Titus»).

Обращаясь к русскоязычным гражданам Казахстана, Умаров однажды подчеркнул (опять же дословно): «Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит».

Просто опечатка

Не опечатка, но отсебятина

«Если человек занимает позицию на госслужбе, он должен выполнять указания руководителя государства. А если он начинает заниматься самодеятельностью, то таких людей надо освобождать от должности, — заявил газете ВЗГЛЯД директор Института международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-немецком университете Булат Султанов. — Пусть идет в свободные журналисты, независимые эксперты. У нас страна демократическая, пусть что хочет там и делает».

Публикацию карты Султанов считает проявлением общей тенденции: «Сейчас во всем мире тренд пошел — я считаю, нездоровый — на усиление национализма». «Прямо скажу, у нас есть люди, которые получают гранты из-за рубежа. Их главная задача распускать фобии о том, что китайцы скоро придут и все захватят или что русские колонизаторы и стремятся к неколониализму, — подчеркнул Султанов».

Чей Оренбург?

Заявления о том, что области вокруг Оренбурга (в казахской транскрипции — Орынбор) и Омска (Омбы) — это «казахские территории», давно звучат в националистической среде республики. Претензии на Оренбург опираются на особенности «ленинской национальной политики». Заметим, что почти все остальное в советском наследии в этой среде, как правило, оценивается критически.

В 1920 году ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет «Об образовании Казахской АССР», подписанный Лениным и Калининым. Нынешний Казахстан был автономией РСФСР до 1936 года, после чего его статус был повышен до союзной республики. По декрету 1920 года Оренбург объявлялся столицей Казахской АССР, здесь же прошел первый съезд советов автономии. Но уже в 1925 году столица Казахстана была перенесена сначала в Кзыл-Орду, а затем в Алма-Ату. Тогда же, в 1925-м, Оренбургскую область вернули в РСФСР.

Но что касается Омска, то он вообще никогда не состоял в каких-либо казахских государственных образованиях.

Если же обратиться к современной этнодемографической ситуации, то в Оренбургской области казахи составляют около 6% населения (в самом Оренбурге — 2,03%), в Омской области казахов чуть более 4% от общего числа жителей (в самом Омске 3,4%). В Курганской области, также включенной в Qazaqstan по воле авторов карты, казахов — около 1%.

Националисты считаются маргиналами

«Притязания казахских националистов на Оренбуржье, Омск известны», — сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Уральского регионального информационно-аналитического центра РИСИ Максим Лихачев , но призвал не сгущать краски. «Само собой, это не официальная позиция Астаны», — подчеркнул он. Да и националистические настроения в республике не очень сильны. «Казахские националисты воспринимаются как маргинальный слой населения», — указал собеседник.

По мнению Лихачева, националистические группы, хотя и не поддерживаются властью, все же действуют при ее попустительстве. «Не нужно питать никаких иллюзий на тот счет, что такое происходит против воли руководства Казахстана, — полагает собеседник. — Астане выгодно присутствие националистической риторики в общественном дискурсе».

По его словам, это помогает решать национальный вопрос, приструнивать русских, проживающих в Казахстане, а также использовать ссылки на националистическую риторику как аргумент в дискуссии с Россией.

Лихачев предполагает: если к провокации причастен Аскар Умаров, то «такие вещи не происходят просто — с учетом специфики политической системы Казахстана». «Я не говорю, что это был заказ. Но если бы была официальная установка против таких публикаций, то она бы не появилась на уровне государственных изданий», — объяснил эксперт.

Зато сепаратизм душат на корню

Следует также отметить, что Астана активно — и оправданно, — реагирует на любой намек на территориальные претензии к Казахстану. Например, в 2014 году спикер верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев заявил о том, что в 30-е годы Россия отдала республике часть своих территорий. В ответ МИД Казахстана вызвал для объяснений российского посла Михаила Бочарникова

В феврале этого года издание «Уральская неделя» цитировала депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова , выступавшего на заседании одного из комитетов нижней палаты. «Можно считать политической ошибкой называть русских соотечественников в Казахстане „диаспорой“, ведь это наши земли, которые временно отторгнуты», — цитирует Шперова издание. В ответ глава комитета парламента Казахстана по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев предупредил: «Депутаты Госдумы должны быть осторожны в своих высказываниях».

Штыгашев и Шперов по крайней мере относятся к числу политиков. Но даже когда частное лицо, оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов ранее в своем блоге написал, что часть Украины и Казахстана, а именно «наши русские города», могут вернуться в Россию, Астана направляла Москве ноту протеста. «Господин Лимонов не является официальным лицом, не выражает позицию РФ… Но так уж получилось, что господин Лимонов имеет российское гражданство», — оправдывался тогда представитель МИД Казахстана Жанболат Усенов.

В самом Казахстане жестко пресекаются сепаратистские поползновения.



Так, в декабре прошлого года к 5,5 годам лишения свободы был приговорен за разжигание межнациональной розни и поощрение сепаратизма житель Северо-Казахстанской области Игорь Чуприн , призывавший в соцсетях к воссоединению Казахстана с Россией.

В 2015 году к четырем годам условно была приговорена жительница Алма-Аты Татьяна Шевцова-Валова — ей инкриминировали запись в Facebook с утверждением: если казахский национализм будет прогрессировать, то север Казахстана может «путем референдума, как в Крыму» войти в состав России. В том же году на пять лет — уже не условно, а реально — был осужден житель города Риддера (Восточно-Казахстанская область) Игорь Сычев. Он администрировал группу сети «ВКонтакте», в которой кто-то разместил опрос за или против вхождения региона в Россию.