Главные новости четверга

Украина раскрыла имя заказчика убийства Вороненкова

Первый канал закрыл известную передачу

Руководство Первого канала закрыло программу «Жди меня». Причиной завершения проекта стал конфликт с телекомпанией «ВИD». Об этом сообщает интернет-портал Super в своём аккаунте в Facebook.

Россиянам предложат альтернативу доллару



Минфин РФ планирует активно развивать тему инвестиционного золота и металлических счетов, чтобы россияне имели возможность хранить сбережения в драгметаллах, а не в иностранной валюте, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев

Психолог объяснила, почему посетители разрушают парк "Зарядье"

Парк «Зарядье» был повреждён вследствие ущербности и серьёзных психологических отклонений жителей российской столицы. С таким заявлением выступила заместитель директора Института психологии РАН Вера Кольцова. Её слова передаёт «Мослента»

Россию потребовали отстранить от ОИ-2018

Национальные антидопинговые агентства ряда стран мира выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допинг-скандала. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает The Guardian

Названы причины смерти экс-солистки группы «Банд'Эрос»

Стали известны причины смерти бывшей солистки российской эстрадной группы «Банд'Эрос» Рады Змихновской.

В ЕС договорились продлить санкции против России

Европейский союз принял окончательное решение о продлении индвидуальных санкций против граждан и юрлиц РФ.

Apple снизила цены на iPhone в России

Американская корпорация Apple после презентации нового смартфона iPhone X существенно опустила цены на всю линейку гаджетов iPhone в России.

В Москве эвакуируют школы

В Москве эвакуировали восемь школ после звонков о бомбе, сообщает Интерфакс

Со дна Черного моря подняли капсулу времени

В четверг, 14 сентября, стало известно, что со дна Черного моря в Новороссийске была поднята капсула времени из 1967 года.

Учитель и Поклонская встретились в Москве

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская встретилась в Москве с Алексеем Учителем, режиссером фильма «Матильда». Об этом сообщается на официальной странице ТАСС в Facebook.

Старость за порогом. Почему россиянам стоит забыть о пенсиях