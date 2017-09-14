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Главные новости четверга
Украина раскрыла имя заказчика убийства Вороненкова
Генеральная прокуратура Украины назвала вора в законе Владимира Тюрина и банкира, «работающего в Крыму», организаторами убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом агентству «Росбалт» рассказал источник в правоохранительных органах.
Первый канал закрыл известную передачу
Руководство Первого канала закрыло программу «Жди меня». Причиной завершения проекта стал конфликт с телекомпанией «ВИD». Об этом сообщает интернет-портал Super в своём аккаунте в Facebook.
Россиянам предложат альтернативу доллару
Минфин РФ планирует активно развивать тему инвестиционного золота и металлических счетов, чтобы россияне имели возможность хранить сбережения в драгметаллах, а не в иностранной валюте, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Психолог объяснила, почему посетители разрушают парк "Зарядье"
Парк «Зарядье» был повреждён вследствие ущербности и серьёзных психологических отклонений жителей российской столицы. С таким заявлением выступила заместитель директора Института психологии РАН Вера Кольцова. Её слова передаёт «Мослента».
Россию потребовали отстранить от ОИ-2018
Национальные антидопинговые агентства ряда стран мира выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допинг-скандала. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает The Guardian.
Названы причины смерти экс-солистки группы «Банд'Эрос»
Стали известны причины смерти бывшей солистки российской эстрадной группы «Банд'Эрос» Рады Змихновской.
В ЕС договорились продлить санкции против России
Европейский союз принял окончательное решение о продлении индвидуальных санкций против граждан и юрлиц РФ.
Apple снизила цены на iPhone в России
Американская корпорация Apple после презентации нового смартфона iPhone X существенно опустила цены на всю линейку гаджетов iPhone в России.
В Москве эвакуируют школы
В Москве эвакуировали восемь школ после звонков о бомбе, сообщает Интерфакс.
Со дна Черного моря подняли капсулу времени
В четверг, 14 сентября, стало известно, что со дна Черного моря в Новороссийске была поднята капсула времени из 1967 года.
Учитель и Поклонская встретились в Москве
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская встретилась в Москве с Алексеем Учителем, режиссером фильма «Матильда». Об этом сообщается на официальной странице ТАСС в Facebook.
Старость за порогом. Почему россиянам стоит забыть о пенсиях
Министерство экономического развития ожидает сокращения пенсий в реальном выражении. Причина — отказ от индексации работающим пенсионерам.
Мослента The Guardian РИА Новости Интерфакс Еще 3 тега
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