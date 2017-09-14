Interia: Порошенко рассказал, как американский уголь спас Украину от «российского шантажа»

«В украинский порт в Одеcсе на Чёрном море поступила первая партия угля из США. Россия потеряла очередной инструмент энергетического шантажа Украины», — оценил ситуацию Пётр Порошенко

62 тонны высокоэнергетического угля были доставлены американским балкером Ocean Ambitious, который причалил в одесском порту «Южный», пишет польский портал Interia. Получателем груза является украинская государственная энергетическая компания «Центрэнерго».

Разгрузка должна продолжаться трое суток. Порошенко заявил, что поставки американского угля являются результатом договорённостей, к которым они пришли с президентом США Дональдом Трампом . Он отметил, что это важный шаг к укреплению энергетической безопасности Украины. «Это также „безвозвратная“ утрата для России, которая потеряла ещё один инструмент энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля в украинском Донбассе», — написал на своей странице в Facebook президент Украины.

В августе компания «Центрэнерго» информировала, что до конца текущего года Украина купит у США 700 тыс. тонн угля, однако в будущем году эти поставки могут вырасти до 2 млн тонн. Поставкой угля занимается американская компания Xcoal Energy & Resources. За первую партию антрацита из США Украина платит $113 за тонну.

Уголь-антрацит используется на Украине на теплоэлектростанциях и металлургических заводах. Украина имеет собственные залежи этого сырья, однако он добывается в шахтах, которые находятся на территориях, контролируемых «российскими сепаратистами» в Донбассе, рассказывает Interia.

В связи с дефицитом антрацита с февраля до начала июня на Украине было введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе, резюмирует польский портал.