Порошенко собирается вернуть Крым в 2018 году

Также Порошенко в ходе выступления на форуме заявил, что намерен поднять на Генеральной ассамблее ООН вопрос создания международной «группы друзей деоккупации Крыма». Президент Украины Петр Порошенко озвучил цели на 2018 год. Одной приоритетных стала идея возвращения Крыма в состав Украины. Об этом он заявил в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве, сообщает телеканал 112 Украина.

Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас, — сказал Порошенко. Также Порошенко в ходе выступления на форуме заявил, что намерен поднять на Генеральной ассамблее ООН вопрос создания международной группы друзей деоккупации Крыма.