Порошенко придумал срок возвращения Крыма в состав Украины



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в 2018 году. Об этом он сказал на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

«Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия — мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас», — заявил Порошенко.





17 августа Порошенко назначил своим постоянным представителем в Крыму Бориса Бабина , а его первым заместителем — Изета Гданова. По словам главы государства, чиновники должны работать над вопросом возвращения полуострова под контроль Киева, а также готовить изменения в Конституцию страны по поводу статуса Крыма.

Киев не теряет надежды вернуть под свой контроль Крым. Так, 13 июля Порошенко заявил, что рассчитывает провести один из следующих саммитов Украина — ЕС в Ялте. В Москве регулярно подчеркивают, что вопрос о статусе полуострова является закрытым.





Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.