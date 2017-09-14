Стало известно, зачем Украине углублять Азовское море . Власти страны хотят таким образом поддержать необходимые для навигации габариты.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Правительство страны приняло решение углубить Азовское море, чтобы поддержать необходимые навигационные габариты.

В акваторию моря были направлены земснаряд "Меотида", а также ледокол "Капитан Белоусов". В Киеве полностью поддержали такое решение.

Напомним, что в июне российские военнослужащие сбили 50 ракет у побережья Азовского моря во время боевых стрельб.

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