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Стало известно, зачем Украине углублять Азовское море
Стало известно, зачем Украине углублять Азовское море. Власти страны хотят таким образом поддержать необходимые для навигации габариты.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Правительство страны приняло решение углубить Азовское море, чтобы поддержать необходимые навигационные габариты.
В акваторию моря были направлены земснаряд "Меотида", а также ледокол "Капитан Белоусов". В Киеве полностью поддержали такое решение.
Напомним, что в июне российские военнослужащие сбили 50 ракет у побережья Азовского моря во время боевых стрельб.
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