Кадыров выложил в Сеть исповедь чеченца, вступившего в ИГИЛ

По словам героя ролика, ИГИЛ* создан для того, чтобы собрать наиболее активную часть мусульман в одном месте и уничтожить. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил у себя на канале в Telegram исповедь уроженца Чечни Хасана Тагирова, который попал в иракскую тюрьму после вступления в ряды ИГИЛ*.

В своем обращении мужчина просит не присоединяться к этой террористической организации, запрещенной во многих странах мира. По словам главы Чечни, Тагиров осужден за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. В феврале 2014 года мужчина отправился в Сирию со своим годовалым сыном. А спустя два года Тагирова объявили в международный розыск. В августе 2017 года Хасана Тагирова нашли среди развалин города Мосул — он был тяжело ранен.

С ним находился и сын Билал, который позже был возвращен в Россию. Сейчас, уточнил Кадыров, Хасан находится в иракской тюрьме. Если кто-то хочет пополнить ряды ИГИЛ*, ему лучше оставить эту идею. Это не халифат, не исламское государство. Эта организация создана, чтобы собрать наиболее активную часть мусульман в одном месте и уничтожить, пояснил Тагиров, который испытал все на своем примере. Мужчина утверждает, что командование военных сил США ведет в Ираке двойную игру.

ИГИЛ* — Террористическая организация, запрещенная в России.