Эксперт рассказал, кто может устроить военный переворот на Украине

Сценарий военного переворота на Украине реалистичен, но вряд ли его устроят ВСУ. Об этом в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» заявил политолог, секретарь Федерального политического комитета партии «Гражданская платформа» Валерий Вакарюк, отвечая на вопрос, может ли конфликт между украинскими силовиками и радикалами перерасти в масштабные столкновения.

«Как можно этот сценарий увидеть: вот сейчас из-за ненависти всеобщей к Порошенко пошла точка прорыва и все группируются вокруг Саакашвили. Пошло противостояние. Оно пока устраивает Запад. Саакашвили не станет президентом Украины по массе причин, я уверен, но в том числе и потому что он бестолковый, в конечном итоге. Вот будет какая-то драка. Если эта драка перегорит в горячую фазу, тут самое время кому-то типа Авакова, выйти из кустов и навести порядок», — предположил эксперт.

Ранее украинские СМИ сообщили об обострении отношений между командованием ВСУ и подразделениями добровольцев из украинских националистов и радикалов в зоне боевых действий в Донбассе. Командование регулярных сил жалуется на то, что добровольческие формирования зачастую не подчиняются штабу так называемой «АТО».