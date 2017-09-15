Российские экологи проследят за углублением Азовского моря Украиной

Российская общественная экологическая организация "Зеленый патруль" заявила о намерениях проследить за дноуглубительными работами Украины в Азовском море, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора природоохранных программ патруля Романа Пукалова.



"Безусловно, никакой экологической катастрофы пока не предполагается, но мы, как заботливые соседи, будем внимательно следить, что Украина делает в нашем общем экологическом пространстве. У рыб нет понятия "государственная граница", — заявил он.



Отмечается, что экологи намерены проследить, где будут располагаться площадки сброса грунта.



"Непонятно, зачем им ледокол? Или работы, которые можно провести за пару недель, они хотят до весны продолжать? Тогда уже встают вопросы о нерестовом периоде", — добавил Пукалов.

