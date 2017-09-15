Ученый рассказал о последствиях углубления Азовского моря Украиной

Заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян прокомментировал планы правительства Украины по углублению Азовского моря.

Как сообщает РИА «Новости» , что ущерб акватории стоит оценивать с оговорками, поскольку портовые территории уже являются загрязненными.

"Сама портовая территория — уже априори технологический объект, то есть говорить о каких-то ущербах ресурсам в результате дноуглубления надо с оговорками, потому что это обычно уже загрязненная территория, активно используемая", — пояснил Степанян.

Напомним, правительство Украины приняло решение углубить Азовское море, чтобы поддержать необходимые навигационные габариты.