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Ученый рассказал о последствиях углубления Азовского моря Украиной
Заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян прокомментировал планы правительства Украины по углублению Азовского моря.
Как сообщает РИА «Новости», что ущерб акватории стоит оценивать с оговорками, поскольку портовые территории уже являются загрязненными.
"Сама портовая территория — уже априори технологический объект, то есть говорить о каких-то ущербах ресурсам в результате дноуглубления надо с оговорками, потому что это обычно уже загрязненная территория, активно используемая", — пояснил Степанян.
Напомним, правительство Украины приняло решение углубить Азовское море, чтобы поддержать необходимые навигационные габариты.
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