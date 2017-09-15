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Ученый рассказал о последствиях углубления Азовского моря Украиной

Названы последствия углубления Азовского моря Украиной
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Заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян прокомментировал планы правительства Украины по углублению Азовского моря.
Как сообщает РИА «Новости», что ущерб акватории стоит оценивать с оговорками, поскольку портовые территории уже являются загрязненными.
"Сама портовая территория — уже априори технологический объект, то есть говорить о каких-то ущербах ресурсам в результате дноуглубления надо с оговорками, потому что это обычно уже загрязненная территория, активно используемая", — пояснил Степанян.
Напомним, правительство Украины приняло решение углубить Азовское море, чтобы поддержать необходимые навигационные габариты.
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