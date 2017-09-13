НАТО предрекли раскол

«Чтобы Вашингтон был доволен Анкарой, Турция должна идти строго по тому узкому коридору возможностей, который рисуют Соединенные Штаты. Турецкие власти не должны при этом выражать какое-то несогласие в общей американской линией, например, в отношение урегулирования сирийского кризиса, поставок Штатами вооружения курдским группировкам (считающимся в Турции террористическими) и т.д. И, конечно, в рамках политики Вашингтона турки должны покупать — причем в постоянно возрастающих объемах, — именно американское оружие, даже не задумываясь о возможности приобретать его у кого-то еще, и, тем более, у России. Очевидно, так видят ситуацию в Белом доме», -, — заявил Егорченков



Егорченков добавил, что в Вашингтоне предпочли бы иметь других людей на руководящих должностях в Турции. 12 сентября в Пентагоне выразили недовольство закупкой Анкарой С-400. В ответ турецкий президент заявил, что «мы (руководство Турции — прим. Рамблер) сами принимает решение и будем делать это дальше». После попытки государственного переворота в Турции в 2016 году многие программы военно-технического сотрудничества между США, Европейским союзом и Анкарой были «заморожены». В 2013 году в тендере на покупку противовоздушных систем обороны в Турции победила китайская компания. Вашингтон тогда пригрозил Анкаре исключением из НАТО, сделка была отменена через два года.