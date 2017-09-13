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НАТО предрекли раскол
Закупка российский зенитных ракетных систем С-400 Турцией может расколоть Североатлантический альянс. С таким заявлением выступил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Слова эксперта передаёт «Московский комсомолец».
«Чтобы Вашингтон был доволен Анкарой, Турция должна идти строго по тому узкому коридору возможностей, который рисуют Соединенные Штаты. Турецкие власти не должны при этом выражать какое-то несогласие в общей американской линией, например, в отношение урегулирования сирийского кризиса, поставок Штатами вооружения курдским группировкам (считающимся в Турции террористическими) и т.д. И, конечно, в рамках политики Вашингтона турки должны покупать — причем в постоянно возрастающих объемах, — именно американское оружие, даже не задумываясь о возможности приобретать его у кого-то еще, и, тем более, у России. Очевидно, так видят ситуацию в Белом доме», -, — заявил Егорченков
Егорченков добавил, что в Вашингтоне предпочли бы иметь других людей на руководящих должностях в Турции. 12 сентября в Пентагоне выразили недовольство закупкой Анкарой С-400. В ответ турецкий президент заявил, что «мы (руководство Турции — прим. Рамблер) сами принимает решение и будем делать это дальше». После попытки государственного переворота в Турции в 2016 году многие программы военно-технического сотрудничества между США, Европейским союзом и Анкарой были «заморожены». В 2013 году в тендере на покупку противовоздушных систем обороны в Турции победила китайская компания. Вашингтон тогда пригрозил Анкаре исключением из НАТО, сделка была отменена через два года.
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