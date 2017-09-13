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ВСУ начали массированный обстрел Донецка
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел Донецка и окрестностей города. С таким заявлением выступил заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Его слова передаёт РИА Новости.
«Украинские силовики начали массированный обстрел жилых районов населенных пунктов республики. С 19.05 с позиций националистов в районе Марьинки (под контролем Киева) велся обстрел с применением вооружения БМП и БТР, а также различных видов гранатометов и стрелкового оружия в направлении микрорайона Трудовские Петровского района Донецка», — заявил Басурин.
12 сентября ВСУ начали концентрировать военную технику в Херсонской области на границе с Крымом. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавно. По словам бывшего парламентария, колонна грузовых автомобилей перевозила тяжёлую артиллерию.
5 сентября Россия направила в Совет безопасности ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По словам российского президента Владимира Путина, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Киеве выступили категорически против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии в Донбассе.
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