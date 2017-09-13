

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел Донецка и окрестностей города. С таким заявлением выступил заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин . Его слова передаёт РИА Новости

«Украинские силовики начали массированный обстрел жилых районов населенных пунктов республики. С 19.05 с позиций националистов в районе Марьинки (под контролем Киева) велся обстрел с применением вооружения БМП и БТР, а также различных видов гранатометов и стрелкового оружия в направлении микрорайона Трудовские Петровского района Донецка», — заявил Басурин.



12 сентября ВСУ начали концентрировать военную технику в Херсонской области на границе с Крымом. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавно. По словам бывшего парламентария, колонна грузовых автомобилей перевозила тяжёлую артиллерию.

