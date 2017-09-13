В сирийском конфликте появился новый игрок



Ливанская армия готова присоединиться к боям с террористами из запрещённой в России группировки «Исламское государство» в Сирии. Для этого военнослужащим необходимо современное российское вооружение. С таким заявлением выступил премьер-министр Ливана Саад Харири . Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«У нас уже есть российское оборудование. Сейчас мы рассчитываем заменить устаревшую технику более современными образцами и новыми технологиями», — заявил Харири.





Своё заявление Харири сделал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. До этого у председателя правительства Ливана прошла встреча с премьером России Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым . До последнего времени Ливан следовал политике «невмешательства». Харири заявил, что речь идёт о закупке противотанковых ракетных комплексов «Корнет», танков Т-72, гранатомётов, снайперских винтовок, автоматов Калашникова.

Однако остаётся открытым вопрос, как Ливан будет расплачиваться за новые поставки, так как страна до сих пор не погасила счета по предыдущим контрактам. Помимо подписания новых договоров о поставках оружия, Ливан заинтересован в привлечении российских компаний к разработке газовых месторождений Левантийского бассейна, где, по данным геологоразведки, находится до 3,5 триллиона кубометров газа и 220 миллионов тонн нефти.