Главные события среды

В Москве идет массовая эвакуация

РИА Новости

В Москве правоохранительные органы проводят массовую эвакуацию людей из торговых центров, вузов, зданий вокзалов. Эвакуация проводится в связи с анонимными сообщениями о минировании объектов.

Песков заступился за Поклонскую

Соловьёв напомнил о «канальных войнах»

Кремль ответил на оскорбления немецкого журнала в адрес Путина

Дмитрий Песков назвал «недопустимыми» оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина. Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал скандальную статью в немецком журнале Focus.

Сигареты в России будут стоить как в ЕС

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой довести акцизы до среднеевропейского уровня (копия письма есть в распоряжении "РГ").

В Сирии замечен новый российский истребитель

Взлет легкого истребителя ВКС России МиГ-29СМТ с авиабазы Хмеймим в Сирии попал в поле зрения камер иностранных журналистов. Видео с аэродрома опубликовал в Twitter репортер BBC Стив Розенберг.

WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов

ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена

Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко

На 61-м году жизни скончалась депутат Госдумы РФ и заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко.

Стало известно, что изъяли у замглавы ФСИН