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Главные события среды
В Москве идет массовая эвакуация
РИА Новости
В Москве правоохранительные органы проводят массовую эвакуацию людей из торговых центров, вузов, зданий вокзалов. Эвакуация проводится в связи с анонимными сообщениями о минировании объектов.
Песков заступился за Поклонскую
Действия противников показа фильма Алексея Учителя «Матильда» приобретают черты экстремизма. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Соловьёв напомнил о «канальных войнах»
Телеведущий Владимир Соловьёв эфире радиостанции «Вести FM» заявил, что ситуация с шуткой шоумена Ивана Урганта является неприемлемой в корпоративной этике.
Кремль ответил на оскорбления немецкого журнала в адрес Путина
Дмитрий Песков назвал «недопустимыми» оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина. Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал скандальную статью в немецком журнале Focus.
Сигареты в России будут стоить как в ЕС
Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой довести акцизы до среднеевропейского уровня (копия письма есть в распоряжении "РГ").
В Сирии замечен новый российский истребитель
Взлет легкого истребителя ВКС России МиГ-29СМТ с авиабазы Хмеймим в Сирии попал в поле зрения камер иностранных журналистов. Видео с аэродрома опубликовал в Twitter репортер BBC Стив Розенберг.
WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов
ТАСС
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена.
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
На 61-м году жизни скончалась депутат Госдумы РФ и заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко.
Стало известно, что изъяли у замглавы ФСИН
У замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, подозреваемого в растрате госсредств, изъяли при обыске около 4 миллионов рублей, коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова.
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