США готовят «новый проект» по дестабилизации Средней Азии - Клинцевич

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал успех сирийской армии и ВКС РФ в Дейр-эз-Зоре.

США не оставят без внимания снятие блокады с города Дейр-эз-Зор и успехи ВКС РФ в Сирии. В этом убежден первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, полковник запаса Франц Клинцевич.

«Мы абсолютно достоверно имеем информацию о том, что в размере примерно 22 самых крупных руководителей бандформирований террористической организации ИГИЛ* американскими вертолетами вместе с семьями и их соратниками были вывезены. И сегодня есть очень серьезное подозрение, что все эти главари будут размещены в Афганистане. И начинается новый проект США по дестабилизации нашей бывшей советской Средней Азии», — заявил Клинцевич в программе «Теория заговора» на телеканале «Звезда»

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщалось, что в августе текущего года ВВС США эвакуировали из района Дейр-эз-Зора свыше 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГИЛ*. Представители антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном, данную информацию опровергают.

В начале сентября войска Сирии при поддержке российских ВКС нанесли сокрушительное поражение боевикам ИГИЛ* в районе Дейр-эз-Зора. По словам представителей военного ведомства, этот успех превосходит по масштабу все победы правительственных войск за последние три года.