Саакашвили будет добиваться досрочных выборов президента на Украине

Саакашвили скромно заметил, что он не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается добиться проведения досрочных президентских выборов на Украине. Об этом опальный политик заявил в интервью NewsOne.

Сейчас Саакашвили планирует отправиться в поездку по регионам, чтобы слушать людей. А затем собирается поехать в Киев с претензиями. Мы это сделаем, чтобы добиться честных выборов, провести их как можно быстрее, создать новое парламентское большинство, новые правила игры и новый политический класс, — сказал он.

Саакашвили скромно заметил, что он не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины. Он подчекнул, что его цель не делать деньги, а сделать счастливой Украину.