Далее:
Главное сейчас
Российская Газета

Американцы предложили отправить Хиллари Клинтон на пенсию

Пора уходить. Клинтон отправят на пенсию
Фото:
Более 60 процентов американцев считают, что Хиллари Клинтон пора уходить из политики. Компания Rasmussen Reports провела опрос на эту тему.
Публикация отчета совпала с выходом книги бывшей первой леди «Что случилось», в которой она описывает причины своего поражения на президентских выборах в прошлом году. Ожидается, что скоро Клинтон поедет в рекламный тур по США.
Как пишет РИА Новости, 49 процентов опрошенных уверены, что политическая деятельность Хилари только вредит демократической партии.
Еще 3 источника
В мире Главное США
РИА Новости
Хиллари Клинтон
Оставить комментарий

Российская Газета: последние новости