Американцы предложили отправить Хиллари Клинтон на пенсию

Более 60 процентов американцев считают, что Хиллари Клинтон пора уходить из политики. Компания Rasmussen Reports провела опрос на эту тему.

Публикация отчета совпала с выходом книги бывшей первой леди «Что случилось», в которой она описывает причины своего поражения на президентских выборах в прошлом году. Ожидается, что скоро Клинтон поедет в рекламный тур по США.