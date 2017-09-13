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Американцы предложили отправить Хиллари Клинтон на пенсию
Более 60 процентов американцев считают, что Хиллари Клинтон пора уходить из политики. Компания Rasmussen Reports провела опрос на эту тему.
Публикация отчета совпала с выходом книги бывшей первой леди «Что случилось», в которой она описывает причины своего поражения на президентских выборах в прошлом году. Ожидается, что скоро Клинтон поедет в рекламный тур по США.
Как пишет РИА Новости, 49 процентов опрошенных уверены, что политическая деятельность Хилари только вредит демократической партии.
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