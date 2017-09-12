Главные события у вас в почте
У российских стюардесс возникли проблемы с визами в США
Американские власти отказываются продлевать стюардессам компании «Аэрофлот» визы. С таким заявлением выступил директор компании «Связной Travel» Алексей Дорош. Его слова передают «Ведомости».
«Только что получили инфу из «Аэрофлота» — сейчас летают в штаты только те стюардессы, у которых еще действуют визы. Новые продления уже месяц не могут сделать!… так что скоро и летать не кому туда будет…», — заявил Дорош.
В «Аэрофлоте» отказались прокомментировать ситуацию. По словам источника издания в компании, у авиаперевозчика нет проблем с экипажами с открытыми визами. По словам партнёров компании, ситуация с визами может коснуться и пилотов «Аэрофлота».
23 августа посольство США в России приостановило выдачу неиммиграционных виз россиянам. Процедура была возобновлена 1 сентября только в Москве. «Аэрофлот» — единственная российская компания, выполняющая рейсы в США.
Оставить комментарий