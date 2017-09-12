Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Колонны военной техники двигаются из Херсонской области в сторону Крыма
Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавно заявил, что в Херсонской обнаружены «непонятные движения военной техники по области, притом в большом количестве».
Об этом он рассказал на своем канале в Youtube.
По его словам, одна такая колонна с пушками прошла в сторону Крыма.
Игнорируя Минские соглашения, ВСУ продолжает стягивать к Донбассу тяжелое вооружение, чем нарушает все мирные договоренности.
Оставить комментарий