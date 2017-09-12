Колонны военной техники двигаются из Херсонской области в сторону Крыма

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавно заявил, что в Херсонской обнаружены «непонятные движения военной техники по области, притом в большом количестве».

Об этом он рассказал на своем канале в Youtube.

По его словам, одна такая колонна с пушками прошла в сторону Крыма.

Игнорируя Минские соглашения, ВСУ продолжает стягивать к Донбассу тяжелое вооружение, чем нарушает все мирные договоренности.