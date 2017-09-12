Главные события вторника

Венгрия призвала ООН на борьбу с украинским законом

Венгрия обратилась в ОБСЕ и ООН с жалобой на новый закон об образовании на Украине, запрещающий национальным меньшинствам этой страны учиться на родном языке. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Index.

Норвежский пенсионный фонд готов обрушить рубль



Пенсионный фонд Норвегии, который является крупнейшим инвестором в рублевые активы и держателем государственного долга России, решил ликвидировать свои вложения в РФ, сообщает Ридус

Стали известны подробности эвакуаций по всей России



В крупных российских городах прошла эвакуация на крупных вокзалах, в школах, административных зданий и торговых центрах из-за анонимных звонков о заложенных бомбах.

Саакашвили заселился в убежище



Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в воскресенье вечером незаконно прорвавшийся через польско-украинскую границу, остановился во Львове, где его охраняют бойцы батальона «Донбасс».

NI не поверил в успех российского суперавианосца



Российские власти не исключают, что в будущем смогут построить авианосец водоизмещением 115 тыс. тонн. Однако, пишет The National Interest , даже если в России будут необходимые производственные предприятия, это не значит, что Москва будет обладать знаниями и технологиями, которые необходимы для строительства огромного суперавианосца с ядерной энергетической установкой.

Воздушные силы Украины приведены в боевую готовность



Почти все боевые военные части воздушных сил ВС Украины приведены в боевую готовность. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Эксперт рассказал, как Сбербанк наживается на россиянах



Пользователи банковских карт обсуждают в социальных сетях "превращение" дебетовых карт "Сбербанка" в овердрафтные — то есть, по сути, кредитные. Основатель финтехстартапа Revolut Николай Сторонский объяснил сайту Roem.ru, что российские банки уже давно научились зарабатывать на дебетовых картах.

Названы самые высокие зарплаты в России



Федеральная служба государственной статистики (Росстат) озвучила среднюю зарплату россиян. В июле 2017 года она составила 39 355 рублей приводит данные службы издание «Вести Экономика».

Немецкий журнал опубликовал статью с оскорблением Путина



Немецкий журнал Focus опубликовал статью с оскорблениями в адрес российского президента Владимира Путина. На это обратило внимание посольство России в ФРГ в своём аккаунте в Twitter.

Рассекречены космические кадры терактов 9/11

