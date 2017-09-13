Бывшая модель назначена директором по коммуникациям Белого дома

Новым директором по коммуникациям Белого дома назначена бывшая модель 28-летняя Хоуп Хикс, передает агентство РИА «Новости»

Отметим, что ранее Хикс уже исполняла обязанности директора по коммуникациям. Дональд Трамп недавно говорил, что хочет назначить ее на этот пост на постоянной основе.

Хикс пришла на смену бизнесмену Энтони Скарамуччи , проработавшему на посту директора по коммуникациям всего 1,5 недели. До этого на этой должности трудились Майк Дубке и Шон Спайсер (был временно исполняющим обязанности).

Отметим, что в юности Хикс была фотомоделью, принимая участие в рекламных кампаниях престижных домов моды. После окончания университета работала в сфере связей с общественностью, сотрудничала с компанией модной одежды, принадлежащей Иванке Трамп. В начале 2015 года Дональд Трамп, который в тот момент планировал выставить свою кандидатуру на пост президента США, назначил Хикс своим пресс-секретарем.

Помимо Хикс, в Белом доме произошли другие кадровые изменения. Заместителем пресс-секретаря Сары Сандерс Трамп назначил Раджа Шаха. Помощником президента и старшим советникам по стратегическим коммуникациям стала Мерседес Шлэпп. Должность специального помощника президента и «директора по стратегическому реагированию» занял Стивен Чун.