В Киеве сообщили число погибших в Донбассе силовиков

Киев располагает сведениями о 3,8 тысяч украинских военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе вооруженного противостояния в Донбассе. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО (антитеррористической операции в Киеве называют боевые действия в Донбассе) Игорь Мальцев, во вторник, 12 сентября, передает «Интерфакс-Украина».



«В службе работает единый реестр участников АТО, на данный момент в реестре зарегистрировано уже порядка 313 тысяч участников АТО», — отметил Мальцев.



Днем ранее официальный представитель Следственного Комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что за неполных два года в результате обстрелов территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик погибли 110 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. По ее словам, еще 430 мирных граждан получили ранения.



