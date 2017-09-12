Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

В Киеве сообщили число погибших в Донбассе силовиков

Украина отчиталась о погибших в Донбассе силовиках
Фото:
Киев располагает сведениями о 3,8 тысяч украинских военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе вооруженного противостояния в Донбассе. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО (антитеррористической операции в Киеве называют боевые действия в Донбассе) Игорь Мальцев, во вторник, 12 сентября, передает «Интерфакс-Украина».
«В службе работает единый реестр участников АТО, на данный момент в реестре зарегистрировано уже порядка 313 тысяч участников АТО», — отметил Мальцев.
Днем ранее официальный представитель Следственного Комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что за неполных два года в результате обстрелов территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик погибли 110 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. По ее словам, еще 430 мирных граждан получили ранения.

В августе президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч украинцев.
В мире Главное СНГ Киев
СКР
Светлана Петренко Петр Порошенко
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости