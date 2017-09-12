Эксперт объяснил, почему Трамп не хочет прекращения войны в Донбассе

«Миллионы, миллиарды долларов. Это огромный большой бизнес. И бизнесмен в первую очередь Трамп. И Трамп понимает, что если прекратится война, то все его идеи об обогащении, и чтобы эти деньги с Европы непосредственно таким путем, которым он зарабатывает, принести туда (в США — прим. Рамблер) и отдать своему избирателю, сразу пропадают», — заявил Худяков.



Худяков отметил, что Белый дом в конечно итоге выступит против российской инициативы о введении миротворческого контингента в Донбасс, так как в случае окончания вооружённого конфликта на Украине Вашингтон будет вынужден снять санкции с России.

