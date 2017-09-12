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Эксперт объяснил, почему Трамп не хочет прекращения войны в Донбассе

Эксперт объяснил, почему Трамп не хочет прекращения войны в Донбассе
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Дональд Трамп не заинтересован в прекращении войны в Донбассе. С таким заявлением выступил политический аналитик Роман Худяков. Его слова передаёт телеканал «Звезда».
«Миллионы, миллиарды долларов. Это огромный большой бизнес. И бизнесмен в первую очередь Трамп. И Трамп понимает, что если прекратится война, то все его идеи об обогащении, и чтобы эти деньги с Европы непосредственно таким путем, которым он зарабатывает, принести туда (в США — прим. Рамблер) и отдать своему избирателю, сразу пропадают», — заявил Худяков.
Худяков отметил, что Белый дом в конечно итоге выступит против российской инициативы о введении миротворческого контингента в Донбасс, так как в случае окончания вооружённого конфликта на Украине Вашингтон будет вынужден снять санкции с России.
5 сентября Россия направила в Совет безопасности ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По словам российского президента Владимира Путина, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Киеве выступили категорически против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии в Донбассе.
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