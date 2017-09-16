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Порошенко сообщил, где хочет видеть миротворцев
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей территории Донбасса, а не исключительно на линии соприкосновения.
«Путинское предложение по размещению «голубых касок» только на линии соприкосновения абсолютно недопустимо. Главная цель — они должны быть расположены на всей оккупированной территории», — написал украинский президент на своей странице в Facebook, отметив, что присутствие миротворцев необходимо везде, включая «неконтролируемый участок украинско-российской границы».
«Это бы очень быстро остановило поток российских войск, оружия и амуниции. Потенциал агрессии был бы остановлен», — написал он.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия не должна участвовать в миротворческой миссии в Донбассе. От подобной перспективы «срывает крышу», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Интерфакс-Украина».
Ранее в ДНР заявили, что считают нецелесообразным без согласия ДНР и ЛНР размещать миротворческие силы ООН на всей территории региона. Об этом полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сказал, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей «интересной» идею размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, но при условии, что миротворцы буду присутствовать на территории всего региона.
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