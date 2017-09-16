Порошенко сообщил, где хочет видеть миротворцев

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей территории Донбасса, а не исключительно на линии соприкосновения.

«Путинское предложение по размещению «голубых касок» только на линии соприкосновения абсолютно недопустимо. Главная цель — они должны быть расположены на всей оккупированной территории», — написал украинский президент на своей странице в Facebook , отметив, что присутствие миротворцев необходимо везде, включая «неконтролируемый участок украинско-российской границы».

«Это бы очень быстро остановило поток российских войск, оружия и амуниции. Потенциал агрессии был бы остановлен», — написал он.