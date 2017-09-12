Хейли заявила о нежелании США воевать с КНДР

Никки Хейли. Северная Корея еще не прошла «точку невозврата» в вопросе восстановления отношений с мировыми державами. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН

Ранее Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР в ответ на очередное ядерное испытание Пхеньяна. Эти меры значительно ограничат экспортные и импортные возможности народной республики.

"Новое усиление санкций не доставляет нам удовольствия. Мы не ищем войны, — цитиурет ТАСС слова Хейли. — Режим КНДР еще не прошел точку невозврата. Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс. Если они докажут, что могут жить в мире, мир также будет жить мирно".

Постпред США пообещала продолжить давление на северокорейцев, если они не прекратят «опасные действия». «Выбор за ними», — сказала Хейли.