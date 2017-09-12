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Большой брат наблюдает за тобой: закон об электронной слежке в США может стать постоянным
Фото: www.vesti.ru
Администрация Трампа призвала Конгресс США сделать постоянным закон об электронной слежке, передает ТАСС. 11 сентября генпрокурор США Джефф Сешнс и директор национальной разведки Дэниел Коутс направили письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Полу Райану и лидерам фракций большинства и меньшинства.
Законодательство позволяет национальным спецслужбам сохранять масштабные программы электронной слежки. Программы, по версии Вашингтона, направлены на получение информации о «международных террористах, действующих со злым умыслом лицах в киберпространстве, фигурах и структурах, занимающихся распространением оружия массового уничтожения». Срок действия закона истекает в конце 2017 года.
Информацию о программах электронной слежки, которые распространены буквально по всему миру, обнародовал бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.
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