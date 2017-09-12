Большой брат наблюдает за тобой: закон об электронной слежке в США может стать постоянным

Законодательство позволяет национальным спецслужбам сохранять масштабные программы электронной слежки. Программы, по версии Вашингтона, направлены на получение информации о «международных террористах, действующих со злым умыслом лицах в киберпространстве, фигурах и структурах, занимающихся распространением оружия массового уничтожения». Срок действия закона истекает в конце 2017 года.

Информацию о программах электронной слежки, которые распространены буквально по всему миру, обнародовал бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден