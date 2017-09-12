Программа защиты нелегалов: Калифорния подаст в суд на Трампа



В США не утихает скандал вокруг приостановки программы защиты от депортации (DACA). Власти Калифорнии намерены подать иск против администрации Трампа, пишет агентство Associated Press . Отмена DACA, созданной указом экс-президента Барака Обамы , сильнее всего ударит по Калифорнии. Об этом заявил генеральный прокурор штата Хавьер Бесерра. По предварительным данным, в штате живут более 200 тысяч участников программы.

До этого с требованием отменить аннулирование программы в суд обратились власти 15 штатов и столичного федерального округа Колумбия. Трамп приостановил действие программы на полгода.



Программа защиты от депортации распространяется на нелегалов, которым было меньше 16 лет в момент въезда в США и которые непрерывно проживают в стране с 15 июня 2007 года.