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Евросоюз не признает выборы в Севастополе
Европейский союз не признаёт выборы в Крыму и Севастополе. С таким заявлением выступили во внешнеполитической службе ЕС. Заявление публикуется на официальном сайте ведомства.
«Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в документе.
11 сентября МИД Украины призвал международное сообщество усилить санкции против России в связи с выборами в Крыму. Украинские власти обещали привлечь к ответственности всех причастных к организации голосования.
10 сентября прошли выборы губернатора Севастополя и довыборы в парламент Крыма и ряд муниципалитетов республики. На первых прямых выборах главы города победил Дмитрий Овсянников («Единая Россия»). Политик набрал 71,05% голосов. Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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