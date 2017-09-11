Евросоюз не признает выборы в Севастополе



Европейский союз не признаёт выборы в Крыму и Севастополе. С таким заявлением выступили во внешнеполитической службе ЕС. Заявление публикуется на официальном сайте ведомства.

«Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в документе.





11 сентября МИД Украины призвал международное сообщество усилить санкции против России в связи с выборами в Крыму. Украинские власти обещали привлечь к ответственности всех причастных к организации голосования.