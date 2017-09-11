Мародеры помогают Ирме громить Майами: страшное видео

В Майами (штат Флорида) после того, как ураган «Ирма» немного затих, на улицы вышли первые мародеры.

Публикация от 🔦 (@hypealot) Сен 11 2017 в 8:59 PDT

На кадрах, попавших в Сеть видно, что группа афроамериканцев на нескольких машинах грабят крупный склад магазина.

Молодые люди и девушки выносят из здания коробки с обувью, одежду и технику целыми пакетами. В течение нескольких минут они практически опустошили склад, погрузили в машины награбленное и разъехались. Некоторые из них закрывали лица капюшонами, другие даже не считали нужным прятаться.

Угаран «Ирма» унес жизни 22 человек. От него пострадали острова Карибского бассейна. В американский штат Флорида ураган пришел в воскресенье в 22:30. Ранее его назвали самым «дорогим» в истории США. В частности, эксперты заявили, что восстановление домов и инфраструктуры после «Ирмы» обойдется в 13 миллиардов долларов.