Главные события понедельника

В Кремле готовят новые отставки губернаторов



В Кремле готовится отставка десяти губернаторов. Замена глав регионов связана с результатами выборов 10 сентября, сообщает РБК.



Меркель признала воссоединение Крыма с Россией



Ангела Меркель признала сам факт воссоединения Крыма с Россией. Это самое важное в ее заявлении по крымской ситуации, уверены эксперты.



В России вырастут зарплаты



В ближайшие три года рост реальных зарплат россиян составит 10%. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Орешкин . Его слова передаёт РИА Новости.

Машинист не смог остановить поезд в метро в Москве



Сбой в движении поездов на синей ветке московского метро в воскресенье произошел из-за ошибки машиниста. Поезд врезался в ограничитель в тупике на станции «Щелковская», сообщает Mash.

Ученые узнали, почему женщин устраивают бедные мужья



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Ученые из Канзасского университета (США) определили, почему современные женщины стали чаще соглашаться на брак с менее образованными и обеспеченными мужчинами. Результаты исследования приводит Fox News

Путин снова обрадовал россиян



Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России вышла из кризиса, сообщает ТАСС.

Журналист рассказал об игре Сечина и Улюкаева в бильярд



В Замоскворецком суде Москвы на процессе по уголовному делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, дали показания три свидетеля, передает газета «Коммерсантъ»

Московская погода побьет рекорд 1932 года



Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во вторник, 12 сентября, в Москве прогнозируется повторение температурного рекорда 85-летней давности, сообщает RT.

Сбербанк успокоил паникующих россиян



