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Главные события понедельника

Будущие отставки губернаторов, ЧП в метро и другие события дня
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В Кремле готовят новые отставки губернаторов
В Кремле готовится отставка десяти губернаторов. Замена глав регионов связана с результатами выборов 10 сентября, сообщает РБК.
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Меркель признала воссоединение Крыма с Россией
Ангела Меркель признала сам факт воссоединения Крыма с Россией. Это самое важное в ее заявлении по крымской ситуации, уверены эксперты.
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В России вырастут зарплаты
В ближайшие три года рост реальных зарплат россиян составит 10%. С таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Его слова передаёт РИА Новости.
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Машинист не смог остановить поезд в метро в Москве
Сбой в движении поездов на синей ветке московского метро в воскресенье произошел из-за ошибки машиниста. Поезд врезался в ограничитель в тупике на станции «Щелковская», сообщает Mash.
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Ученые узнали, почему женщин устраивают бедные мужья
Кадр из к/ф Жених 2 (2017)
Ученые из Канзасского университета (США) определили, почему современные женщины стали чаще соглашаться на брак с менее образованными и обеспеченными мужчинами. Результаты исследования приводит Fox News.
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Путин снова обрадовал россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России вышла из кризиса, сообщает ТАСС.
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Журналист рассказал об игре Сечина и Улюкаева в бильярд
В Замоскворецком суде Москвы на процессе по уголовному делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, дали показания три свидетеля, передает газета «Коммерсантъ»
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Московская погода побьет рекорд 1932 года
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во вторник, 12 сентября, в Москве прогнозируется повторение температурного рекорда 85-летней давности, сообщает RT.
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Сбербанк успокоил паникующих россиян

Сбербанк опроверг появившиеся в соцсетях сообщения об изменении статуса дебетовых банковских карт на овердрафтные.
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