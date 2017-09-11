

Правоохранительные органы расследует дело о незаконном пересечении границы бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили , сообщил начальник полиции Львовской области Валерий Середа.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей и проводит экспертизу. Во время перехода Михаилом Саакашвили и его сторонниками границы пострадали 17 полицейских.

