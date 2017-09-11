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В деле о "прорыве Саакашвили" появилась новая статья
Фото: Стрингер
Правоохранительные органы расследует дело о незаконном пересечении границы бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили, сообщил начальник полиции Львовской области Валерий Середа.
По событиям, сопровождавшим "прорыв" Саакашвили на территорию Украины через польско-украинскую границу, заведено два уголовных дела: "Незаконная переправка лиц через государственную границу" и "Сопротивление правоохранителям".
В настоящее время полиция опрашивает свидетелей и проводит экспертизу. Во время перехода Михаилом Саакашвили и его сторонниками границы пострадали 17 полицейских.
Напомним, 10 сентября Саакашвили, который был лишен летом украинского гражданства указом президента Украины Петра Порошенко, пересек с группой сторонников границу между Польшей и Украиной в пункте пропуска "Шегини".
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