МИД: украинской закон об образовании нарушает международные обязательства



В Москве считают, что принятый Верховной радой Украины закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.



Ранее парламент Украины одобрил новый закон об образовании . Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич , закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

"Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.



В министерстве отметили, что "Москва в такой оценке действий украинских властей не одинока". "С резкой критикой упомянутого закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдавии", — говорится в документе.



В нем указывается, что хотя в принятом украинским парламентом законе русский язык не упоминается, "очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима".



"Убеждены в востребованности коллективных усилий, в том числе на "площадках" международных организаций, с целью противодействия политике властных структур Украины, попирающих общепризнанные правочеловеческие стандарты", — заявил МИД РФ.

