США ответили на позицию Москвы по дипмиссии



Вашингтон не станет угадывать будущие возможные шаги Москвы, касающиеся работы американской дипмиссии в России. С таким заявлением выступила руководитель пресс-службы посольства США в России Мария Олсон. Её слова передаёт РИА Новости

«Мы не будем пытаться угадывать возможные будущие шаги российской стороны», — заявила Олсон.





11 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва сократит число американских сотрудников дипмиссии в России. Своё заявление Лавров сделал на пресс-конференции в Аммане, столице Иордании. Соответствующее условие Москва выдвинет Вашингтону в связи с требованием американских властей закрыть генконсульство России в Сан-Франциско. Кроме того, власти США потребовали закрыть по одному дипломатическому объекту в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вероятно, количество сотрудников дипмиссии США в России будет сокращено на 155 человек. Именно такую цифру ранее называл российский президент Владимир Путин

28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США было сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. В ответ на это США с 23 августа ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура была возобновлена с 1 сентября только в Москве.