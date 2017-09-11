Ситуация с Саакашвили может привести к свержению Порошенко, заявил эксперт



Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы.

"Вся эта ситуация может привести к свержению Порошенко. Мы сейчас начинаем наблюдать такой цирковой сценарий свержения Порошенко. Понятно, что сам Саакашвили вряд ли будет номинирован на пост руководителя Украины: это был бы уже совсем перебор. Но как мотор, как таран он может быть использован, чтобы сменить власть. Это вполне вероятно", — сказал Мартынов в беседе с РИА Новости







По его словам, реальный претендент на власть уже обозначен — это лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко . "И при определенных обстоятельствах, при определенном перестроении внутри Украины это вполне возможно", — сказал Мартынов.

Эксперт назвал происходящее вокруг Украины "политическим цирком" и высказал мнение, что это может быть организовано извне. "Это вряд ли возможно было бы без прямой протекции и согласования с кураторами в Вашингтоне", — считает Мартынов.



"Для Порошенко это означает, что американские кураторы решили активизировать внутриполитическую борьбу на Украине, окончательно согласились с неспособностью Порошенко решать те задачи, которые перед ним были поставлены", — отметил он.



Нет методов против Саакашвили





В свою очередь, политолог Ростислав Ищенко считает, что у Порошенко сейчас практически нет методов борьбы с Саакашвили.

"Сейчас непонятно, что он может сделать. Начать из-за Саакашвили гражданскую войну на западе Украины? У Порошенко на это явно не хватит сил. Если бы у него были такие возможности, то Саакашвили просто не пустили бы на Украину. Выдворить его каким-то образом? Опять-таки непонятно — если уже впустили, то какими силами выдворять?" — сказал эксперт.



"Порошенко необходимо сломить ситуацию в умах, лишить Саакашвили поддержки. Как это сделать, непонятно. Сейчас у него никаких возможностей противодействовать Саакашвили нет", — добавил он.



При этом самому бывшему одесскому губернатору можно почти ничего не делать, ему достаточно ездить по Украине и выступать, считает Ищенко.



"Вопрос "кто кого?" должен решиться очень быстро. Я думаю, буквально в течение ближайших дней. Если за это время Порошенко не сможет что-то сделать с Саакашвили, то на сторону той группы, которая использовала Саакашвили в качестве тарана, начнут перебегать даже те, кто пока сохраняет президенту лояльность", — отметил он.

