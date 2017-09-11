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Грузинские СМИ: Саакашвили начал госпереворот на Украине
Авторитетные грузинские СМИ и эксперты выступили с предупреждениями к Украине в связи с «прорывом» в эту страну экс-президента Грузии, бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Осторожно, Украина! Остап Бендер вернулся, — пишет еженедельник «Квирис палитра» («Палитра недели»). — Когда Украина находится фактически в состоянии войны с Россией, активность Саакашвили крайне опасна, и это может обернуться полным раздроблением страны. Но видят ли эту опасность украинцы?».
«Авантюрист мирового масштаба показал, как легко было прорвать границу и теперь он укрепляется во Львове, скорее всего, готовя на Украине новую «Революцию роз». Власть Порошенко допустила колоссальную ошибку еще тогда, когда пригласила Саакашвили в свою команду. Затем Украина ошиблась, когда на недостаточных основаниях лишила его гражданства и превратила Мишу в гонимого в глазах украинцев. В третий раз сейчас, когда выставила Мишу героем при пересечении границы», — отмечает издание.
В интервью газете эксперт Вахтанг Дзабирадзе отмечает, что «численность сторонников, встречавших Саакашвили, не была такой, чтобы испугать правительство Порошенко. Но главное, что украинцы считают Саакашвили гонимым, что ему нужна поддержка — именно это спланировал Саакашвили своим громким вояжем».
По словам этого аналитика, «Саакашвили продолжает авантюристические действия, ровно так, как это он делал, находясь во власти в Грузии».
В этой связи эксперт вспомнил войну 2008 года.
«Это было именно авантюрой Саакашвили, ради которой он пожертвовал миром в стране», — сказал Вахтанг Дзабирадзе.
По его словам, «разница в том, что тогда Саакашвили был во власти и использовал для авантюры государственные структуры, а сейчас цель его действий — спровоцировать беспорядки, дестабилизировать как Украину, так и Грузию».
Эксперт считает, что в случае выдачи Украиной Саакашвили Грузии, где тот разыскивается по четырем статьям УК, в Грузии «действительно появится очаг напряженности, процесс будет тяжелым для страны и ее руководства».
Как отмечает аналитик, «беспорядки и дестабилизация на Украине и в Грузии сегодня отвечают только интересам Кремля».
Интернет-портал sazogadoeba.ge («Общество») отмечает, что прорывом границы «Саакашвили фактически приступил к процессу государственного переворота». «Ситуация намного более опасна, чем это видится кому-то. Определенные геополитические силы могут попытаться использовать Саакашвили как „торпеду“ против Порошенко. Саакашвили напоминает своими действиями попа Гапона. А власть попытается взять Юлия Тимошенко», — сказал порталу эксперт Вахтанг Маисая.
Отметим, что львовская полиция завела уголовное дело после возвращения Саакашвили на Украину. Имя экс-губернатора Одессы появилось в базе сайта «Миротворец».
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал «прорыв» Саакашвили через границу «унизительной картинкой», констатировав, что «провокация все же состоялась».
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