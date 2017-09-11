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СМИ: ЦРУ попросило группы вооруженной сирийской оппозиции прекратить бои на юго-востоке Сирии
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США попросило две группы боевиков из вооруженной оппозиции «Свободная сирийская армия» (ССА) прекратить бои на юго-востоке Сирии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Reuters.
Группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия» и «Шахид Ахмад Абдо» сообщили о требовании, поступившем со стороны ЦРУ, поддерживающих их, и стран, в том числе Иордании и Саудовской Аравии, покинуть юго-восточную часть Сирии и отойти в Иорданию.
«К нам поступил официальный запрос с требованием покинуть район», — сообщил высокопоставленный представитель группировки «Усуд аш-Шаркия» Бадр ад-Дин Саламах.
По данным агентства, две группировки, в которые входят несколько сот человек, должны будут сдать тяжелую артиллерию и американские противотанковые ракеты.
Дипломатические источники на Западе отмечают, что требование покинуть юго-восток Сирии было связано с решением администрации президента США Дональда Трампа свернуть программу ЦРУ по оказанию помощи группировкам вооруженной оппозиции в Сирии, отмечает агентство.
Газета Washington Post в середине июля со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада.
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