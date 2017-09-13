Госдеп заявил о необходимости разместить миротворцев на границе России и Украины

«Любые такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, до и включая границу с Россией», — сказала она.



Также Нойерт уточнила, что в США рассматривают миротворцев как «потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности».

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.