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Дамаск потребовал от США вывести из Сирии американских военных
Если США не выведут из Сирии своих военных, то сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу, сообщил замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад. Он заявил, что для действий возглавляемой США коалиции нет оправданий, она «разрушает Сирию, убивая в ходе авиаударов мирных жителей и разрушая экономическую инфраструктуру», передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».
По его словам, действия коалиции «соответствуют планам террористов, но не отвечают интересам сирийского народа». Присутствие в Сирии военных США Мекдад назвал «незаконным и неприемлемым». Он подчеркнул, что желающие воевать против террористов в Сирии должны координировать свои действия с Дамаском и союзниками сирийских властей. Сражение за Дейр-эз-Зор он считает «последней большой битвой». По его словам, успехи войск Сирии «носят стратегический характер и приближают разгром банд террористической группировки «Исламское государство».
23 сентября 2014 года, несмотря на отсутствие санкции Совета Безопасности ООН, ВВС США совместно с рядом других стран приступили к нанесению авиаударов по позициям группировки «Исламское государство» в Сирии. Дамаск обвинил США в создании коалиции против властей Сирии.
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