Венгрия отказалась от поддержки Украины в международных организациях



Будапешт больше не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригласил посла Украины в Венгрии Любовь Непоп побеседовать о недавно принятом на Украине законе о тотальной украинизации образования. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Венгрии.

Как отмечается, решение о прекращении поддержки украинских инициатив было принято лично Сийярто, а в разговоре с Непоп он намерен сообщить, что считает недавно принятый закон «стыдным и позорным».





7 сентября Сийярто заявил, что новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям Европейского союза . «Мы считаем позорным, что поправка серьезно нарушает права венгерского меньшинства. Позорно, что страна, стремящаяся к более тесным связям с ЕС, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», — сказал он.