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Сторонники Саакашвили прорвали оцепление на границе с Польшей
Фото: © AP Photo / Monika Scislowska
Сторонники Михаила Саакашвили прорвали оцепление силовиков на пропускном пункте Шегини на границе с Польшей, после экс-президент Грузии прошел на территорию Украины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Активисты и соратники Саакашвили, прорвав оцепление пограничников, побежали внутрь пункта пропуска, откуда к ним вышел Саакашвили и вышел на территорию Украины в окружении соратников.
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