Джон Маккейн рассказал о своих шансах вылечиться от рака



Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн оценил свои шансы излечиться от рака мозга. «Это вызов, но в жизни были и другие вызовы. И я уверен в том, что смогу справиться с этим… У меня очень жесткая форма рака, однако прогнозы пока выглядят отлично», — приводит его слова CNN

Глиобластому у господина Маккейна обнаружили в июле в ходе офтальмологической операции по удалению сгустка крови над левым глазом. В середине августа сенатор прошел первый курс химиотерапии.

