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Джон Маккейн рассказал о своих шансах вылечиться от рака
Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн оценил свои шансы излечиться от рака мозга. «Это вызов, но в жизни были и другие вызовы. И я уверен в том, что смогу справиться с этим… У меня очень жесткая форма рака, однако прогнозы пока выглядят отлично», — приводит его слова CNN.
Глиобластому у господина Маккейна обнаружили в июле в ходе офтальмологической операции по удалению сгустка крови над левым глазом. В середине августа сенатор прошел первый курс химиотерапии.
Несмотря на проблемы со здоровьем, джон Маккейн остается в курсе мировой повестки и охотно делится мнением по волнующим общественность вопросам. В частности, в августе он посоветовал президенту США Дональду Трампу воздержаться от угроз КНДР без готовности действовать.
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